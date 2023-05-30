Fatma Narman davası 13 Temmuz'a ertelendi

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Fatih'te, Yalçın Narman'ın evli olduğu Fatma Narman'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın 3. duruşmasında mahkeme, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun katılma talebini reddederek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Fatma Narman'ın aile yakınları ve avukatlar, "Fatma intihar etmedi, adalet istiyoruz" dedi.

İstanbul Fatih'te 24 Nisan 2022 tarihinde Fatma Narman'ın cansız bedeni yaşadığı evde bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Fatma Narman'ın eşi Yalçın Narman'ı gözaltına aldı. Yalçın Narman hakkında, yapılan incelemelerin sonucunda Fatma Narman'ı öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Yalçın Narman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davanın 3. duruşması İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

TANIK POLİS: FAİLİN SAKİN TAVIRLARI VARDI

Duruşmaya tutuklu sanık Yalçın Narman, tutuksuz sanık Bahattin Narman, taraf avukatları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve Fatma Narman'ın yakınları katıldı. Duruşmada dinlenen tanık polis M.G. ve H.Ö. olay günü yaşananları anlattı. Olay yerine geçtiklerinde evin içinde Fatma Narman'ı gördüklerini söyleyen tanıklar, Yalçın Narman'ın dolaptan bir silahı alıp polislere teslim ettiğini ve sanığın sakin bir tavırda kendileriyle görüştüğünü söylediler.

MAHKEME, YALÇIN NARMAN'IN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VEREREK DURUŞMAYI ERTELEDİ

Duruşmada söz alan Fatma Narman'ın ailesinin avukatları, dosyada yer alan silahla tutanaktaki silahın farklı olduğunu belirterek dosyadaki silahın incelenmesini ve tutuksuz sanık Bahattin Narman'ın da tutuklanmasını talep etti. Duruşmada ifade veren Yalçın Narman, evde bulduğu silahı bilerek polislere teslim ettiğini belirterek suçlamaları reddetti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği de dosyaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin katılım talebini reddetti. Heyet, dosyada bahsi geçen silahın incelenmesine, kalan tanık polislerin dinlenmesine, tutuklu sanık Yalçın Narman'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi. Mahkeme, Bahattin Narman hakkında müşteki avukatlarının talep ettiği tutuklama talebini de reddetti.

"YALÇIN NARMAN 'İNTİHAR' DEMİŞTİ. FATMA'NIN İNTİHAR EDEMEYECEĞİ KANITLANDI"

Fatma Narman'ın ailesi, yakınları ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği temsilcileri, duruşma çıkışı adliye önünde basın açıklaması yaptı. Dernek temsilcisi, açıklamalarında Fatma Narman'ın intihar etmediğini belirtti ve "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak buradayız. Fail 2022'nin nisan ayında Fatma'yı ateş silahla vurduktan sonra polisi arayarak Fatma'nın intihar ettiğini söylemişti. Silahın atış mesafesi dikkate alındığında Fatma'nın intihar etmediği kanıtlandı ve fail tutuklu yargılanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Her yıl şüpheli kadın ölümlerinin sayısının arttığını belirten temsilci, bu duruma cezasızlık politikalarının neden olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Şüpheli kadın ölümleri de her yıl olduğu gibi 2022'de de arttı. ve en az 245 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Cezasızlık politikaları, tıpkı bu örnekte olduğu gibi kadın katillerine, cinayeti işledikten sonra inkar ettiğini söyleyerek kendini koruyabileceği güvenini verdi. Kadınları korumamanın bir tercih olduğunu biliyoruz. Bizler her gün kendi hayatlarımıza dair kararlar vermek istediğimiz için şiddete maruz bırakılıyoruz. Kadın düşmanı ittifaklar kuranları, çocuk istismarını aklamaya çalışanları göndereceğiz. Mücadelemizle İstanbul Sözleşmesi'ni etkili uygulatacağız. Şüpheli kadın ölümlerini açığa çıkaracağız ve kadın cinayetlerini durduracağız. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyeceksin. "

"OLAYDA KULLANILAN SİLAH POLİSLERE TESLİM EDİLMEMİŞ"

Açıklamada söz alan Fatma Narman'ın annesi Şekra Genç, "Adelet istiyoruz" dedi. Ailenin avukatı Hasret Adıgüzel de suç delillerinin ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek "Olayda kullanılan silah polislere teslim edilmemiş, başka bir silah teslim edilmiş. Suç delili olan silah ortada yok. Bahattin Narman tutuksuz yargılanıyor, ancak delil karartma suçundan tutuklu yargılanması gerekiyor. Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi, davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.