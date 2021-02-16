Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Mersin'de kampa girdi
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Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

16.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:38
Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı Mersin'de kampa girdi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde ederek adından söz ettiren Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde ederek adından söz ettiren Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, Mersin'de kampa girdi.

Ay-yıldızlı ekip, mart ayı sonunda Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan dünya kupası hazırlıkları kapsamında Mersin Cimnastik Salonu'nda çalışmalarına başladı.

Milli takım antrenörü Ekin Güler, AA muhabirine, sezon ilk yarışması için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Sıkı bir kamp programı hazırladıklarını ifade eden Güler, şöyle devam etti:

"Günde çift antrenman yapıyoruz. Biz Avrupa şampiyonu olduktan sonra daha da motive olmuş şekilde çalışıyoruz. Avrupa şampiyonasından sonra serilerimize yeni şeyler kattık. Bu kampta onları oturtuyoruz. Sporcuların performansından memnunuz. Biz Sofya'daki yarışmada iyi performans sergilemek istiyoruz."

Takım kaptanı Duygu Doğan ise kampın oldukça verimli geçeceğine inandıklarını ifade etti.

Takımın motivasyonunun yüksek olduğuna değinen Duygu,"Avrupa şampiyonası öncesinde Sofya'da yapılacak dünya kupası bizim için önemli. Bu yarışmalarda kendimizi en iyi şekilde göstermeye çalışacağız. Bizim Avrupa şampiyonu unvanımız var. Bu vasfı taşımak zor ama biz başaracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Sporculardan Eda Asar ise Mersin'deki kampın güzel geçtiğini belirterek, önlerindeki yarışmalarda en iyi şekilde tamamlamak olduğunu kaydetti.

Ay-yıldızlı ekibin Mersin kampı 23 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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