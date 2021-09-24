Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

- Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası ikinci gününde devam etti Adana'da başlayan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti.

ADANA (İHA) - - Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası ikinci gününde devam etti

ADANA - Adana'da başlayan Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nın ikinci gününde kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti.

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası dün Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya 41 ilden 650 sporcu katılırken, şampiyonanın ikinci gününde kadınlar mücadele etti. Kadın karatecilerin mücadeleleri adeta nefesleri kesti.

Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Fatih Özkaraaslan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her yıl yaptığımız karate şampiyonasını bu yıl Adana'da yapıyoruz. Pazar günü yapılacak Milli Takım seçmelerinde seçilen sporcularımız da kasım ayında Dubai'ye giderek orada Dünya Şampiyonası'na katılacak. Orada ülkemizi en güzel şekilde temsil edecekler inşallah" diye konuştu.

Öte yandan, şampiyonanın yarın tamamlanacağı, Dünya Büyükler Karate Şampiyonası öncesi Milli Takım seçmelerinin de pazar günü yapılacağı öğrenildi.

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti

Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Selçuk Bayraktar Halil İbrahim Dervişoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadın karatecilerin mücadeleleri nefes kesti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:09:59. #1.12#