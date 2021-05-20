Kadın futbolcular maçın bitimiyle tekme tokat birbirine girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
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Kadın futbolcular maçın bitimiyle tekme tokat birbirine girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Bulgaristan'daki Kadın Futbol Kupası'nın yarı final karşılaşmasında FK Barocco ve FC Pirin takımları karşı karşıya geldi. 2-1 Barocca Sofia galibiyetiyle sonuçlanan maça kadın futbolcuların kavgası damga vurdu. Mücadelenin bitmesiyle birbirine tekme tokat giren kadın futbolcular uzun süre yatıştırılamadı.

Bulgaristan Kadın Futbol Kupası karşılaşmasında yarı final etabının heyecanı yaşandı. Pirin Blagoevgraf takımı evinde Barocco Sofia'yı ağırlarken karşılaşma 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Maçın son anlarında sahada yaşanan gerginlik alev aldı ve bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetler birbirine girdi. İki takım oyuncuları yaşanan olayların ardından güçlükle yatıştırıldı.

Kadın futbolcular maçın bitimiyle tekme tokat birbirine girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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