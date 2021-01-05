Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor
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Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor

05.01.2021 22:38 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:50
Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşı Pressley ile aşk yaşıyor

Kadın futbolunun efsanesi Brezilyalı Marta, ABD kulübü Orlando Pride'ın savunucusu takım arkadaşı Toni Deion Pressley ile resmi ilişkisini kişisel Instagram profilinden duyurdu.

Brezilyalı Kadın Milli Takımı'nın esfane futbolcusu Marta'nın, Orlando Pride'dan takım arkadaşı Toni Deion Pressley ile yaşadığı aşk resmiyet kazandı.

Partneriyle birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Marta, paylaşımına "Bu, birlikte yazdığımız hikayenin başka bir bölümü" notunu düştü.

Brezilya milli takımında Marta'nın arkadaşları olan çeşitli oyuncular ve ayrıca yabancılar da çifte mutluluklar diledi.

Kadın futbol efsanesi Marta, takım arkadaşıyla aşk yaşıyor

6 KEZ DÜNYA'NIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Kadın futbolunun efsanesi olan 34 yaşındaki Marta, 6 kez "Dünyada Yılın En İyi Kadın Futbolcusu" seçildi. Öte yandan Brezilyalı futbolcu, 17 golle FIFA Kadınla Dünya Kupası tarihinin en çok skor üreten oyuncusu konumunda.

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