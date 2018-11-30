Kadın Basketbolcular Kırsal Okullarda Top Dağıtıyor

Mardin'de kırsal mahallerde okuyan çocuklara Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın basketbol takımı top dağıttı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa tarafından "Topu Olmayan İlkokul Kalmasın" projesi kapsamında kırsal mahallelerde bulunan 275 köy okuluna 2 bin 76 top dağıtıldı. Proje kapsamında Mardin Büyükşehir Kadın Basketbol Takımı öğrenciler ile bir araya gelerek hem topları hediye etti hem de çocuklarla maç yaptı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Antrenörü Selen Erdem Mardinmasa'nın "Topu Olmayan İlkokul Kalmasın" projesine destek olduklarını ifade ederek, oyuncularla ve Mardinmasa ekipleri ile beraber tek tek bütün köy okullarına gidip okullara top dağıttıklarını belirtti. Erdem, "Çocuklar, topla beraber spor yapsınlar, sporun keyfine varsınlar diye bizi bu projeye destek olduk. Vali Mustafa Yaman önderliğinde giden bu projede bize bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Bugünde bu okula geldik ve çocuklara hem toplarını dağıttık, hem de onlarla biraz oyun oynadık, maçlarımıza davet ettik. Bütün çocukların spor yapması için onları yönlendirmek bizim görevimiz" dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mardinmasa ekibinden Salih Bozkuş, Mardinmasa olarak "Topu Olmayan İlkokul Kalmasın" projesiyle Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın eğitim öğretim yılının başlamasıyla başlayan projeyle öğrencilere hediyelerini verdiklerini söyledi. Şimdiye kadar 275 köy okuluna 2 bin 76 adet top dağıtıldığını söyleyen Bozkuş, "Bu projemiz tamamıyla, kırsal mahallelerde gerçekleşiyor ve tüm kırsal mahallerde bulunan okullara top dağıtacağız" diye konuştu.

Oyuncular öğrencilere top dağıtımının ardından çocuklarla maç yaparak gençlerin spora yönelmesi önerisinde bulundu. - MARDİN