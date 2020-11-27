Kadın A Milli Takımı, Estonya'yı 4-0 yendi
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Kadın A Milli Takımı, Estonya'yı 4-0 yendi

27.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:25
Kadın A Milli Takımı, Estonya'yı 4-0 yendi

Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 mağlup etti.

Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 mağlup etti.

Kadın Milli Takımı, Estonya'yı farklı geçti. Tallinn'de Sportland Arena'da oynanan karşılaşmada Milli Takım'ın gollerini 29. dakikada Ece Türkoğlu, 55. dakikada İlayda Civelek, 76. dakikada Gülbin Hız ve 81. dakikada Yağmur Uraz attı. Estonya Milli Takımı'nda Pille Raadik 88. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ay-yıldızlı ekip, 1 Aralık Salı günü Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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