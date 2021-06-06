Kadıköy'de yeniden samba zamanı! David Luiz ve Marcelo, Fenerbahçe'ye çok yakın

Savunmaya kalite katmak isteyen Başkan Ali Koç, yeni teknik direktörüne hatasız bir kadro teslim etmek istiyor. Arsenal'dan ayrılan tecrübeli stoper David Luiz ve Real Madrid'le bağları koparmak üzere olan Marcelo için hafta içinde temaslar başlayacak. David Luiz'in gelmesinin daha kolay olduğu, Marcelo'nun sözleşmesinin feshetmesi için pusuda beklenildiği aktarıldı.

Yönetim, savunmaya hem tecrübe hem de kalite katmak için kolları sıvadı. Arsenal'a veda eden David Luiz ile ilk ciddi temasın önümüzdeki hafta kurulacağı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler ayrıca Marcelo'nun Real Madrid'le sözleşmesini fesh etmesi için pusuda bekliyor.

2 FORVET, 1 KANAT, 1 STOPER

Başkan Ali Koç, transfer çalışmaları için önümüzdeki hafta harekete geçmeye hazırlanıyor. Al Koç, 2 forvet. 1 kanat, 1 stoper alacaklarını, sağ bek ve sol bekte de fırsat transferleri olabileceğini belirtmişti. Bu bölgeler için ortaya çıkan adaylar şu an Marcelo ve Luiz.

SZALAI'NIN YANINA TECRÜBE

Stoperde Szalai'nin yanına tecrübeli ve kalitesi tartışılmaz bir isim alınacak. Sarı-Lacivertliler'de bu sebeple Luiz ismi ön planına çıktı. İngiliz basınına göre David Luiz'i Flamengo da istiyor ama Fenerbahçe ihtimali daha güçlü. Oyuncuya bonservis ödenmeyecek olması da Brezilyalı'yı cazip kılıyor.

FESİH İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Marcelo da Madrid'le sözleşmesini feshetmek için görüşüyor. Bu konuda yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor. Şimdilik Marcelo için konuşulan başka bir takım yok. Önümüzdeki hafta Marcelo transferi netleşecek.