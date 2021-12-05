Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi

Süper Lig'de çıkış arayan Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti. Milli yıldız Serdar Dursun'un hat-trick yaparak damga vurduğu karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Trabzonspor'un ardından 2. sıraya yerleşti.

SERDAR DURSUN'DAN HAT-TRICK

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 13. dakikada Berisha'nın golüyle öne geçti. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da Kanarya yine etkili oyununu sürdürdü. 70., 79. ve 90. dakikalarda Serdar Dursun'un attığı golle skoru belirledi ve Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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