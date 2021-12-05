Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi - Haberler Spor
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Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi

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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez ligde 4 gol atarken, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de çıkış arayan Fenerbahçe, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti. Milli yıldız Serdar Dursun'un hat-trick yaparak damga vurduğu karşılaşmanın sonunda sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Trabzonspor'un ardından 2. sıraya yerleşti.

SERDAR DURSUN'DAN HAT-TRICK

Karşılaşma boyunca etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 13. dakikada Berisha'nın golüyle öne geçti. İlk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken ikinci yarı da Kanarya yine etkili oyununu sürdürdü. 70., 79. ve 90. dakikalarda Serdar Dursun'un attığı golle skoru belirledi ve Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti

Kadıköy'de Serdar Dursun şov! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4 golle geçti

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