Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, Kadıköy'de kabusu yaşadı. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde galibiyet parolasıyla çıktığı maçta Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grupta henüz galibiyeti bulunmayan sarı-lacivertliler, grupta sonuncu sıraya yerleşti.

MASOURAS'I TUTAMADIK

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, Szalai'nin defanstan topu çıkarırken yaptığı hata sonrası 6. dakikada kalesinde golü gördü. Bu dakikadan itibaren büyük bir moral bozukluğu yaşayan temsilcimiz, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya çok coşkulu başlayan sarı-lacivertliler girdiği sayısız gol fırsatından yararlanamadı. Gelişen ani Olympiakos atağında 62. dakikada Masouras farkı 2'ye çıkardı. Bu golden sonra gardı iyice düşen temsilcimiz, 68. dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı ve 3. golü ağlarında gördü. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken sarı-lacivertliler, 1 puan grupta son sıraya yerleşti.

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