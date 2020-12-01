Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi
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Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi

01.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 10:35

Kadıköy'de Beşiktaş'a tam 15 sene sonra aynı skorla mağlup olan Fenerbahçe'de eleştiriler teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Faturanın kesildiği başarılı çalıştırıcı, yaptığı değişiklikler derbi maça direkt etki etti. Öte yandan sarı-lacivertli yıldız ile ilgili Beşiktaş maçı sonrası karar alındı.

Fenerbahçe'de 15 yıl sonra yine aynı skorla, 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisinin şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler eksik rakibine karşı maç öncesi favori olsa da sahadan mağlup ayrıldı.

Maç içinde rakibine karşı bir kişi fazla oynadığı bölümlerde dahi üstünlük kuramayan Fenerbahçe'de fatura teknik direktör Erol Bulut'a kesildi.

Maç sonunda sarı-lacivertli yönetim maçın hakemi ile alakalı eleştirilerde bulunsa da camiada ve kulüp içinde teknik heyetin yanlışları da sorgulandı. Zaten Erol Bulut da yaptığı basın toplantısında açıklamada mağlubiyeti hakeme bağlamadı ve bir anlamda öz eleştiri yaptı.

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DEFANSIN DENGESİ BOZULDU

Derbiye savunmada Serdar Aziz-Lemos değişikliğe ile başlayan sarı-lacivertlilerde bu kararın bedeli ağır oldu. Defansın tüm dengesi bu nedenle bozuldu. Beşiktaş bir anda ilk 20 dakikada 2 farklı üstünlüğü alarak maçı kontrol etmeye ve daha rahat oynamaya başladı.

CISSE ŞAŞKINLIĞI

Bulut'un bir başka eleştirildiği konu ise yanlış kadro ile başlamasının dışında maçın içindeki hamleleri oldu. Papiss Cisse ve Pelkas'ın oyundan alınmasını kimse anlayamadı. Golü atan Cisse'nin eşi de maçın ardından sosyal medya hesabından teknik direktör Erol Bulut'a tepki göstermişti.

DÖRTLÜYÜ BOZMADI

Erol Bulut'un bir başka eleştirildiği konu da rakibi 10 kişi kalmasına rağmen savunmadan oyuncu çıkarmaması oldu. Benzer bir durumu Hatayspor maçında yaşayan sarı-lacivertliler rakip 9 kişi kalsa da savunma dörtlüsünü bozmamıştı.

LEMOS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı.

KIZAĞA ÇEKİLİYOR

Bu hafta Denizlispor maçı ile birlikte Serdar Aziz-Tisserand ikilisi tandemde görev yapacak. Benzer şekilde Caner Erkin de tekrar ilk 11'e giriyor.

CANER YENİDEN 11'DE

Novak ve Caner arasındaki fark son iki maçta fazlasıyla ortaya çıktı. Alınan bu mağlubiyetin ardından eski düzene dönülecek.

(Milliyet)

Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi
Haber Yorumları (5)
CELAL T: Bu uyuzdan başka teknik direktör mü yok? masal anlatıyor !
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ÇUVALDIZ: Hala göremiyor ve hala aynı yanlışlarda ısrar ediliyor. Sn KOÇ iyi niyeti ve FB liliği ile kulübünü bu zor dönemde idare etmeye çalışıyor. Baştan yaptığı yanlışla devam eden başarısızlıkların sebep ve nedenlerini göremiyor, yada gösterilmiyor. Un var yağ var şeker var fakat ortada ağız tadıyla yenilecek ürün yok. Hala anlayamıyor, heryıl unu, yağı, şekeri değiştiriyor, oysa en başından olanları gözlemlese bütün sorunun Ahçı dan kaynaklandığını görecek. Her yiğidin bir yoğurt yeyişi vardır,
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MUSTİ 01 ADANA: Fiyasko çıktı Fenerbahçe yine hüsran yol yakın ben umudumu kestim
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