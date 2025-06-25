Kadıköy Boğası Mustafa göz ameliyatı oldu mu?

Kadıköy Boğası Mustafa göz ameliyatı oldu mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muayenesi yapılan Mustafa Başaran, günlerde göz ameliyatını olacak. Peki, Kadıköy Boğası Mustafa göz ameliyatı oldu mu?

Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen Kadıköy Boğası, hastanede Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan'la görüntülü konuştu. Peki, Kadıköy Boğası Mustafa göz ameliyatı oldu mu?

KADIKÖY BOĞASI MUSTAFA GÖZ AMELİYATI OLDU MU?

Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan ve Sarı-lacivertli ekibin efsane oyuncularından Volkan Demirel ile görüntülü konuştu.

Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen Kadıköy Boğası, hastanede Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan'la görüntülü konuştu. Özel olarak Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile tanışmak istediğini dile getiren Mustafa Başaran'a Levent Mercan tüm takım ile tanıştıracağının sözünü verdi.

Ardından Ediz Özcan, Mustafa Başaran'ı Fenerbahçeli eski futbolcu Volkan Demirel'le konuşturdu. Volkan Demirel'e Jose Mourinho gidecek mi sorusunu soran Mustafa Başaran'a Volkan Demirel, "Sen kalsın mı istiyorsun? başarısız adamı ne yapacaksın, bırak gitsin" cevabını verdi. Ardından Kadıköy Boğası'na Demirel, "Ben gelince yapacağım seni şampiyon sen merak etme" yanıtını verdi.

GÖZ AMELİYATI OLACAK

Muayenesi yapılan Mustafa Başaran, önümüzdeki günlerde göz ameliyatını olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
NATO bildirisi: Savunma yatırımı artacak, 2026 zirvesi Türkiye'de yapılacak

Dünyanın kilitlendiği zirveden ortak bildiri! Trump'ın istediği oldu
Trump, ABD medyasına ateş püskürdü: Fordo tamamen yok edildi

Zirvede yaptığı açıklamaya damga vuran sözler: Orayı tamamen yok ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Lahey'de diplomasi trafiği! Erdoğan bir konunun özellikle altını çizdi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü

Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü! Bir anda fenalaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar

Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip

Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan o takım Gabriel Sara'yı istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.