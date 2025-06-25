Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen Kadıköy Boğası, hastanede Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan'la görüntülü konuştu. Peki, Kadıköy Boğası Mustafa göz ameliyatı oldu mu?

KADIKÖY BOĞASI MUSTAFA GÖZ AMELİYATI OLDU MU?

Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen sosyal medya fenomeni 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan ve Sarı-lacivertli ekibin efsane oyuncularından Volkan Demirel ile görüntülü konuştu.

Göz ameliyatı olması için hastaneye götürülen Kadıköy Boğası, hastanede Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcusu Levent Mercan'la görüntülü konuştu. Özel olarak Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca ile tanışmak istediğini dile getiren Mustafa Başaran'a Levent Mercan tüm takım ile tanıştıracağının sözünü verdi.

Ardından Ediz Özcan, Mustafa Başaran'ı Fenerbahçeli eski futbolcu Volkan Demirel'le konuşturdu. Volkan Demirel'e Jose Mourinho gidecek mi sorusunu soran Mustafa Başaran'a Volkan Demirel, "Sen kalsın mı istiyorsun? başarısız adamı ne yapacaksın, bırak gitsin" cevabını verdi. Ardından Kadıköy Boğası'na Demirel, "Ben gelince yapacağım seni şampiyon sen merak etme" yanıtını verdi.

GÖZ AMELİYATI OLACAK

Muayenesi yapılan Mustafa Başaran, önümüzdeki günlerde göz ameliyatını olacak.