Kaderleri yeniden Bursaspor'da birleşti
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Kaderleri yeniden Bursaspor'da birleşti

Kaderleri yeniden Bursaspor'da birleşti
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

Bursaspor'un iki önemli değeri Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla'nın kaderleri, yeşil beyazlı kulüpte bir kez daha kesişti.

Bursaspor'un iki önemli değeri Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla'nın kaderleri, yeşil beyazlı kulüpte bir kez daha kesişti.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Mustafa Er ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Genç teknik adamın ekibinde; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan ve Emre Oğuz yer aldı.

Aktif futbolculuk yaşantısıyla Bursaspor'un unutulmaz isimlerinden biri olan Pablo Martin Batalla ile Bursa ekibinin yolları, böylelikle bir kez daha kesişti. '10' numaralı forma ile özdeşleşen Arjantinli yıldız, 8 sezon forma giydiği ve toplamda 250 maçta görev aldığı Bursaspor formasıyla pek çok önemli başarılar elde etti. Bursa kulübünün, 2009/10 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunun, mimarlarından olan Batalla; yeşil beyazlı forma ile 68 gol atıp, 79 asist gerçekleştirerek çarpıcı bir katkı ortaya koydu. Bursaspor'a, 2018 yılındaki vedasının ardından ülkesine dönen Batalla, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra antrenörlük eğitimi alarak, Bursaspor'un teknik heyetinde yer almasıyla yeniden Bursa'ya döndü. Mustafa Er ile Pablo Martin Batalla, kulübün iki önemli değeri niteliği kazanırken; aynı zamanda birlikte de uzun süreler çalıştı. Batalla'nın, Bursaspor'daki kariyerinde antrenörlüğü yapan Er, aynı zamanda Arjantinli efsane ile sıkı bir dostluğa da sahip.

Bursaspor'daki Genel Kurul sonrası Hayrettin Gülgüler yönetiminin göreve gelmesinin ardından ilk hamlesi olan Mustafa Er ile devam kararı, Bursaspor camiası tarafından da olumlu karşılandı. Pek çok taraftar, gerek yeni yönetime; gerekse Mustafa Er ve Pablo Martin Batalla'ya sevgi gösterilerinde bulundu.


Kaderleri yeniden Bursaspor'da birleşti
Kaderleri yeniden Bursaspor'da birleşti
Kaderleri yeniden Bursaspor'da birleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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