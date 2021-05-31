Kademeli normalleşmeyle bilet satışlarında hareketlilik
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Kademeli normalleşmeyle bilet satışlarında hareketlilik

Kademeli normalleşmeyle bilet satışlarında hareketlilik
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Online bilet platformu obilet.com, bir hafta öncesine göre bilet sorgularında 1,8 kata yakın artış yaşandığını bildirdi.

Online bilet platformu obilet.com, bir hafta öncesine göre bilet sorgularında 1,8 kata yakın artış yaşandığını bildirdi.

Obilet açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan kademeli normalleşme sürecinin etkisiyle, açıklamanın yapıldığı dakikalardan itibaren bilet satış sitelerinde yoğunluk yaşandı.

Açıklamada, fiziksel temasın en aza indirilmesi amacıyla otobüs ve uçak biletlerinin online kanallar aracılığıyla satın alınması tavsiye edilirken, bir hafta öncesine göre bilet sorgularında 1,8 kata yakın bir artış yaşandığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mayıs ayının ikinci yarısında gördüğümüz hareketlilik daha çok yazlık yörelere yönelik bir talepten kaynaklıydı. Bu akşamdan itibaren ise, cumartesi günlerine ait yasağın kalkması ve restoran ve kafelerin açılması nedeniyle, daha çok İstanbul-Bursa, İstanbul-Çanakkale, Ankara-Nevşehir, Konya-Mersin gibi günübirlik veya 2 günlük gezilere dönük otobüs bileti talepleri geldiğini görüyoruz. İlk ve orta okullara yönelik yüz yüze eğitim kararının detaylarının netleşmesiyle tüm şehir merkezlerine doğru bir hareketlilik daha yaşanmasını ve uçak bileti taleplerinin de yoğunlaşmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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