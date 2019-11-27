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KAÇUV’un Umut Elçileri çocukların eğitim umudu için koştu

Maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)'un Umut Elçileri, 41. İstanbul Maratonu'nda kanserle mücadele eden çocuklara destek için koştu.

27.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:53
KAÇUV’un Umut Elçileri çocukların eğitim umudu için koştu

Maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan (KAÇUV)'un Umut Elçileri, 41. Maratonu'nda kanserle mücadele eden çocuklara destek için koştu.

Kaynak: Dunya.com

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