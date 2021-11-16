Kaç takım play-off'a gidecek? FIFA 2022 grubu 2. ve 3. sırada bitirenler play off mu oynayacak? Dünya kupası elemelerinde kaç takım playoff oynayacak?

Fıfa 2022 dünya kupası Avrupa elemelerinde toplam 12 takım playoff'a gidecektir. Peki, 2. sıradakilerden 10 takım playoff'a gittiğinde geriye kalan 2 takım nereden gelecek? Grupta üçüncü olanlar playoffa kalabilecek mi? İşte kısaca bilgiler...

2022 FIFA DÜNYA KUPASI G GRUBU HANGİ TAKIM KAÇ PUANDA?

2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri grup maçlarında Türkiye G grubunda, 18 puanda ve 2. sırada yer alıyor. Milli takımımızın grubundaki takımlar ve sıralaması şöyle:

Hollanda : 20 puan

Türkiye : 18 puan

Norveç : 18 puan

Karadağ : 12 puan

Letonya : 6 puan

Cebelitarık : 0 puan

Bu duruma göre Milli takımımız grupta 2. sırada yer alıyor. Kalan maç sayısı ise 1'dir.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ KAÇ TAKIM PLAY OFF'A KATILACAK?

2022 Dünya kupasına Avrupa Kıtası'ndan toplam 13 takım katılacaktır. Bu takımlardan 10 takım grupları 1. sırada bitirenler olacak. Geriye kalan 3 takım ise playoff'a katılacak 10 takım artı Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım ile belirlenecek. Yani toplam 12 takım kendi arasında tek maç usülü mücadele yapacak. İlk tur sonrası 6 takım belirlenecek. Bu takımlar tekrar kendi arasında yapacak ve 3 takım Dünya Kupası bileti almış olacaktır.

2022 FIFA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ GRUBU 2. VE 3. SIRADA BİTİRENLER PLAYOFF'A KALIYOR MU?

Grubu 2. sırada bitirenler playoff'a kalacak fakat grupta 3. olanlar turnuvaya veda edecektir.

Yani 10 takım grup ikinciliğinden playoff'a girecek

Geri kalan 2 takım ise Uluslar Ligi'nden playoff'a katılacak.

Yani toplam 12 takım playofflarda mücadele edecektir.

Uluslar Ligi'nden playofflara kalacak olan 2 takım şu şekilde:

Avusturya

Çek Cumhuriyeti

Gruplardan Play-Off'a katılacak olan takımlar henüz kesinleşmedi. Bugünün sonuçları ardından play-off'a katılacak olan tüm 12 takım belli olacaktır.

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