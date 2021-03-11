Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli?
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Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli?

11.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:10
Kaan Sarıaydın kimdir? Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli?

Yaptığı açıklamalara gündeme gelen isimlerden biri olan Kaan Sarıaydın hakkında Kaan Sarıaydın kimdir? sorusunun yanıtı aranıyor. Kaan Sarıaydın kaç yaşında, nereli? Kaan Sarıaydın'a dair merak edilen soruların yanıtları...

Amerika ve Avrupa Birliği'nin gündemine dair yaptığı açıklamaların yanı sıra koronavirüse dair aktardığı detaylarla da konuşulan isimlerden biri olan Kaan Sarıaydın kimdir?

KAAN SARIAYDIN KİMDİR?

Kaan Sarıaydın, Türk lider. Girişimcidir. 17 Eylül 1970 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Üniversite için yurt dışına gitti. Ekim 1991 ve Haziran 1996 tarihleri arasında Johann Wolfgang Goethe-University, Frankfurt Main, Germany İşletme bölümünü tamamladı.

1998 yılında Alman Menkul kıymetleri için trader olarak çalıştı. 2001 senesinde ise Lehman Brothers International Limited, Londra Alman, İsviçre, Belçike, Avusturya ve EASDAQ menkul kıymetleri için trader yani piyasa yapıcı olarak çalıştı.

4 yıl boyunca Avrupa ve İngiltere menkul kıymetleri için piyasa yapıcısı, Avrupa Bankaları sektörü için birim yöneticisi olarak görev alan Kaan Sarıaydın, 2006 yılında MSPS Yetkili Yönetici ve tüm Avrupa için portföy traderı ve 2007 yılında ise GPS Yetkili Yöneticisi ve tüm Avrupa ve ABD için portföy traderı olarak görev aldı.

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