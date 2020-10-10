Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber

10.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:11

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın deplasmanda Rusya, 14 Ekim Çarşamba günü de İstanbul'da Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan, aday kadrodan ayrıldı.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki 3'üncü maçında yarın Rusya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'mızda olumsuz bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Sakatlığı gerekçesiyle A Mili Takım kampından ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Kaan Ayhan, "Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım. Önümüzdeki 2 maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker bol şans diliyorum. Gönlüm sizinle" ifadelerini kullandı.

Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber
Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Serdar Ortaç Hatice Çarpar
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mbaye Diagne Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Ekim Kaza Milli Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya maçı öncesi Milli Takım'a Kaan Ayhan'dan kötü haber - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 19:10:57. #1.15#
title