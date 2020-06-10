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Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, dünya devi Barcelona'da Lionel Messi ile birlikte oynamak istediğini dile getirdi.

10.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 00:34

Juventus'un yıldız isimlerinden Paulo Dybala, Barcelona'ya yeşil ışık yaktı. Torino ekibinin Arjantinli futbolcusu, Katalan ekibine olan ilgisini gizlemedi.

Son zamanlarda adı sık sık Barcelona ile anılan Dybala, "Messi ile birlikte oynamak çok iyi olur; ancak Juventus da tarih dolu harika bir kulüp. Burada da muhteşem oyuncular var" ifadelerini kullandı.

Buffon ve Ronaldo ile aynı takımda olduğu için kendini şanslı hissettiğini belirten Arjantinli futbolcu, "Juventus'la iki yıl daha mukavelem var. Salgın süreci kulüpleri etkiledi; ama sözleşme yenileyen başka oyuncular oldu. Bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum. Belki ben de sözleşme yenilerim; ama bu Juventus'a bağlı" diye konuştu.

"HAZIR DEĞİLİM"

Koronavirüsle mücadelede en fazla sıkıntı çeken futbolculardan olan Juventus'un yıldızı Paulo Dybala bu konu hakkında da konuştu.

5 kez testleri pozitif çıkan Dybala; korku dolu günler yaşadığını vurgulayarak; "Yakalandığım an zaten bir stres vardı. Üstüne beklediğimden çok daha uzun sürede hastalığı atlatabildim. Şu anda tüm testlerim negatif çıkıyor, yüzde 100 olarak hastalığı yendim ama halen daha bazı etkileri var. Fiziksel olarak biraz eksik kaldım. Lig maçları başlayacak ama ben yüzde 100 hazır değilim. Ancak eskiye göre çok daha iyiyim" yorumunu yaptı.

34 MAÇTA 13 GOL 12 ASİST

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon siyah beyaz formayla 34 maçta 13 gol 12 asistlik bir performans sergiledi.

Juventus'lu Paulo Dybala: Barcelona'da Messi'yle oynamak harika olur
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