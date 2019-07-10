Juventus’un En İyi Fransız Oyuncuları

Fransız futbol tarihinin en büyük isimlerinden bazıları Juventus için oynadı. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Michel Platini ve David Trezeguet'in beğenilerini içeren bu koleksiyona göz atın.

Fransız futbol tarihinin en büyük isimlerinden bazıları Juventus için oynadı. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Michel Platini ve David Trezeguet'in beğenilerini içeren bu koleksiyona göz atın.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.