Juventus’un En İyi Fransız Oyuncuları
Fransız futbol tarihinin en büyük isimlerinden bazıları Juventus için oynadı. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Michel Platini ve David Trezeguet'in beğenilerini içeren bu koleksiyona göz atın.
Fransız futbol tarihinin en büyük isimlerinden bazıları Juventus için oynadı. Thierry Henry, Zinedine Zidane, Michel Platini ve David Trezeguet'in beğenilerini içeren bu koleksiyona göz atın.
Kaynak: Dugout
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