Juventus’un 2018-19’dan en komik anları
Futbol sahası ve sıkı çalışmanın uzağında, Juventus yıldızları 2018-19 sezonunda eğlenceli yönlerini gösterdi. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Miralem Pjanic'in beğenisine sahip kampanyadaki daha hafif anların tadını çıkarın.
Futbol sahası ve sıkı çalışmanın uzağında, Juventus yıldızları 2018-19 sezonunda eğlenceli yönlerini gösterdi. Cristiano Ronaldo, Paolo Dybala ve Miralem Pjanic'in beğenisine sahip kampanyadaki daha hafif anların tadını çıkarın.
Kaynak: Dugout
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