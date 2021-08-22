Juventus'ta büyük kriz patlak verdi! Ronaldo kendi isteğiyle maça yedek kulübesinde başladı

Juventus'ta oynamak istemeyen Ronaldo, İtalyan devinin bu konuda bir girişimde bulunmaması sonrası çarpıcı bir hamleye imza attı. Yıldız forvet, Torino ekibinin Udinese'yle karşılaştığı maçta oynamayı reddetti ve maça yedek kulübesinde başladı.

Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'nun Udinese maçına yedek kulübesinde başlaması gündeme bomba gibi düştü. Takımdan ayrılmak istediği bilinen Portekizli yıldızın, takımın teknik direktörü Allegri'ye maça 11'de başlamak istemediğini söylediği ve bu sebeple karşılaşmaya yedek kulübesinde başladığı öğrenildi.

OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sporx'in Sky Italia'dan aktardığı habere göre; Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'yu ilk 11'de başlatmak istedi ancak Portekizli süperstar maça yedek kulübesinde başlamayı talep etti. Allegri, Ronaldo'nun bu talebini kabul etti. Yine haberin detayında, Ronaldo'nun Juventus için oynamak istemediği ve transferini talep ettiği kaydedildi. Portekizlinin bu talepleri nedeniyle Udinese maçında kendisini riske atmamayı düşündüğü belirtildi.