Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık
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Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık

23.11.2020 10:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:50

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından bu sezon harika bir performans gösteren milli futbolcu Merih Demiral için kulübü Juventus kararını verdi. Sportif Direktör Fabio Paratici, kulübün planlarını Merih'in üzerine yaptıklarını ve milli oyuncunun satışının söz konusu olmadığını söyledi. Paratici ayrıca, Ronaldo'yla da yola devam edeceklerini belirtti.

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, A Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın geleceğinin Juventus'ta olduğunu açıkladı.

Merih Demiral'ın ağır bir sakatlık dönemini geride bıraktığını ve takıma büyük bir enerji vererek geri döndüğünü ifade eden Paratici, "Merih Demiral için sezon başında da büyük teklifler aldık ancak bu süreçteki tavrımız net. Merih bizim gelecek planlarımız arasında yer alıyor ve Juventus'a verdiği enerji tam da bizim aradığımız gibi. Ağır bir sakatlık döneminden geçti ancak fiziksel olarak çok iyi durumda ve her geçen gün daha da iyi olacak. Planlarımızı Merih üzerine yaptık ve transfer süreci ne şimdi ne de gelecekte bizim için bir opsiyon değil" dedi.

CRISTIANO RONALDO KALACAK

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Paratici, "Cristiano bizimle kalacak. Her zaman transfer söylentileri çıkıyor ve biz artık bunu normal karşılıyoruz. Ne Cristiano'nun ne de Juventus kulübünün transfer süreci hakkında bir kararı yok. Cristiano'nun geleceği Juventus'ta olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık
Haber Yorumları (1)
BÜYÜK RESİM: BÖYLE ÖNEMLİ TAKIMLARIN AS OYUNCULARI ARASINDA İSMİNİ PARLAK BİR ŞEKİLDE GEÇİREBİLEN VE GEÇİREBİLECEK OLAN TÜM MİLLİ GURURLARIMIZA BAŞ KOYDUKLARI BU YOLDA KÖTÜ ARKADAŞ VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK DURACAK VE GÖĞSÜMÜZÜ KABARTACAK HAREKETLERİ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. ALLAH TÜRK MİLLETİNİ VE TÜRK HALKINI KORUSUN.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 11:22:16. #1.14#
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