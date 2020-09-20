Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Sampdoria kaç kaç? Canlı takip
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Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Sampdoria kaç kaç? Canlı takip

İtalya Serie A mücadelesi kapsamında Juventus - Sampdoria karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Juventus - Sampdoria maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Juventus - Sampdoria maçı, hangi kanalda, maçın hakemi kim, Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, Juventus - Sampdoria maçı ne zaman saat kaçta araştırılıyor.

Juventus - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Juventus - Sampdoria kaç kaç? Canlı takip
20.09.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:41

Heyecanla beklenen Juventus - Sampdoria maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Juventus - Sampdoriasaat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Sampdoria maçı ne zaman? Juventus - Sampdoria maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İtalya'nın nefesleri kesen liginde bugün iki başarılı takım mücadele edecek. İşte, Juventus - Sampdoria maçının merak edilenleri.

JUVENTUS - SAMPDORİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Sampdoria, İtalya Serie A maçı 20 Eylül 2020 Pazar günü saat 21:45'de sporseverlerin karşısında olacak.

JUVENTUS - SAMPDORİA MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Nefes kesecek karşılaşma şifreli Beinsports üzerinden ekrana gelecek. Maçı takip etmek isteyenler ücretli yayından izleyebilecek.

JUVENTUS - SAMPDORİA HANGİ KANALDA?

Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

JUVENTUS - SAMPDORİA KAÇ KAÇ?

21.45'de başlayacak maçın skoru henüz belli değil, mücadele başladığında haberimizden takip edebilirisiniz.

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