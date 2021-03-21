Juventus, sahasında Benevento'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Benevento, Juventus'u 1-0 mağlup etti. Puan tablosunun 16. basamağındaki Benevento, deplasmanda karşılaştığı 3. sıradaki Juventus'u, Gaich'in 69. dakikadaki golüyle yenerek kümede kalma yolunda büyük bir avantaj yakalarken rakibinin şampiyonluk umutlarını tükenme noktasına getirdi.

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus evinde Benevento ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Benevento sahadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Filippo Inzaghi'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Benevento, böylece Juventus'tan bu sezon iki maçta 4 puan almayı başardı.

Benevento'ya galibiyeti getiren gol, 69. dakikada Arjantinli golcü Adolfo Gaich'ten geldi. Juventus'ta milli oyuncumuz Merih Demiral, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

5 MAÇ SONRA KAYBETTİLER

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 5 maç sonra yenilen Juventus, lider Inter'in 10 puan gerisine düştü ve 55 puanla 3. sırada kaldı. 11 maç sonra kazanan Benevento ise 29 puanla 16. sırada yer alarak, küme düşme hattının 7 puan üstüne yükseldi.

Serie A'nın 29. haftasında Juventus deplasmanda Torino ile derbide karşılaşacakken, Benevento ise evinde Parma'yı konuk edecek.