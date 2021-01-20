Juventus - Napoli İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Juventus - Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Juventus - Napoli maçıdır. Peki Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
JUVENTUS - NOPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Juventus - Napoli maçı 20 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 23:00 'de başlayacaktır.
JUVENTUS - NOPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Juventus - Napoli maçını TRT Spor HD , Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.
JUVENTUS - NOPOLİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Juventus Stadyumu, Torino'da oynanacak.