Juventus - Napoli İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Juventus - Napoli İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

20.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:34
Juventus - Napoli İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Juventus - Napoli maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Juventus - Napoli maçıdır. Peki Juventus - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

JUVENTUS - NOPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Juventus - Napoli maçı 20 Ocak Çarşamba günü bu akşam saat 23:00 'de başlayacaktır.

JUVENTUS - NOPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Napoli maçını TRT Spor HD , Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - NOPOLİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Juventus Stadyumu, Torino'da oynanacak.

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