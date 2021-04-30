Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu
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Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu

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İtalyan ekibi Juventus, önümüzdeki sezon için Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo'yu kadroda düşünmüyor. Portekizli starın yüksek maliyeti sebebiyle İtalyan ekibi, onu elden çıkarmanın yollarını arıyor. Ronaldo'nun niyeti de ayrılmak. Merih ise bu sezon beklentileri karşılayamadı. İngiliz ekibi Everton'ın, Merih için 30 milyon euroluk teklifi oldu. Ancak Milli futbolcumuzun bu konudaki düşüncesi net olarak bilinmiyor.

Juventus'ta bir devir kapanıyor. Milli futbolcumuz ve Cristiano Ronaldo, önümüzdeki sezonun planları arasında yer almadı. Yüksek maliyeti sebebiyle 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile ipler kopma noktasına geldi. Portekizli star da kariyerini Juventus'ta sürdürme taraftarı değil. Ancak şaşırtıcı karar ise Merih'te oldu.

Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu

SAKATLIKLAR VE DÜŞÜŞ

5 Temmuz 2019'da 18 milyon euroya Sassuolo'dan transfer edilen Merih, bu sezon eski görüntüsünden biraz uzak kaldı. Yaşadığı peş peşe sakatlıklar Merih'in oyununu etkiledi. Merih ligde 14 karşılaşmada oynadı, 914 dakika süre aldı. Everton, Merih için ısrarcı, teklifleri ise 30 milyon euro. Juventus bunu kabul etme niyetinde. Ama Merih'in Everton'ı tercih edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu
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