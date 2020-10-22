Juventus, Merih Demiral için 60 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek
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Juventus, Merih Demiral için 60 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek

22.10.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.10.2020 14:25

İtalyan devi Juventus'ta oynayan milli futbolcu Merih Demiral, gösterdiği performansla Leicester City'nin gündeminden düşmüyor. Juventus ise, milli futbolcuyu 60 milyon euronun altında bir bedele satmaya yanaşmıyor.

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'a Leicester City'nin ilgisi devam ediyor.

Çağlar Söyüncü'nün ardından Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Leicester City, Merih Demiral'ı da kadrosuna katmak için Juventus'a 35 milyon euroluk teklif yapmış ancak sonuç alamamıştı. Devre arasında stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Leicester, Merih Demiral'dan vazgeçmedi.

"50-60 MİLYON €'YA BIRAKILIR"

İtalyan basını, Leicester City'nin Merih Demiral'ı hala takip ettiğini ve Ocak ayında transfer için bir kez daha Juventus'un kapısının çalınacağını duyurdu. Maurizio Sarri'nin ardından Andrea Pirlo'nun da güvenini kazanan Merih Demiral için Juventus'un 50-60 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli istediği vurgulandı.

Leicester'ın yanı sıra Avrupa'da Tottenham, Manchester United ve Atletico Madrid'in de gündeminde olan 22 yaşındaki milli futbolcumuz Merih Demiral için 50-60 milyon eurodan düşük bir rakamın kabul edilmeyeceği belirtildi.

JUVENTUS: DEMİ-DUVAR

Öte yandan Juventus Kulübü, Merih Demiral'ın Dinamo Kiev maçından Gerson Rodrigues ile olan ikili mücadelesini "Duvar" ifadesi kullanarak paylaştı.

Juventus, Merih Demiral için 60 milyon euronun altındaki teklifleri kabul etmeyecek

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Haber Yorumları (2)
AYNEN ÖYLE: garanti 70 eder adam çok sağlam cidden maşallah
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AFYONLU: ŞUANKİ YAŞINA VE PERFORMANSINA GÖRE 70M EURODAN AŞAĞI ETMEZ
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