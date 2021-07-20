Juventus, Merih Demiral'a 40 milyon euro değer biçti
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Juventus, Merih Demiral'a 40 milyon euro değer biçti

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Juventus takımdan ayrılması gündemde olan Merih Demiral'ın bonservis bedelini belirledi. Premier Lig ekibi Everton'ın transfer listesinde olan futbolcu için İtalyan ekibi, 40 milyon euro istiyor.

Massimiliano Allegri'nin Juventus'un teknik direktörü olmasından sonra takımda düşünülmeyen Merih Demiral'a biçilen bonservis bedeli belli oldu. İtalyan teknik direktörün yeni sezon planlarında yer almayan milli futbolcu için Torino ekibi 40 milyon euro istiyor.

MERİH'İN AYRILMASINA ONAY VERECEK

21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Juventus formasını Serie A'da sadece 15 kez giyebildi. Torino ekibine geri dönen Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin, bu yaz Merih'in ayrılmasına onay vereceği söyleniyor. Demiral, önümüzdeki günlerde Allegri ile geleceği hakkında görüşmelere başlayacak. Juve yetkilileri, Allegri'nin yeni sezon planlarında yer almaması durumunda, Merih'in değerini 40 milyon ruro olarak belirledi.

Juventus, Merih Demiral'a 40 milyon euro değer biçti
Everton, Juventus'un gözden çıkardığı Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Everton, Juventus'un gözden çıkardığı Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
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