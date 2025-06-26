Juventus Manchester City maç özeti ve golleri! (VİDEO) Juventus Manchester City geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Juventus Manchester City maç özeti ve golleri! (VİDEO) Juventus Manchester City geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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Juventus Manchester City özet ve önemli dakikalar! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Manchester City maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Juventus Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Juventus Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Juventus Manchester City FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç özeti!

Juventus Manchester City maç özeti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Manchester City maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Juventus Manchester City maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Juventus Manchester City maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Juventus Manchester City FIFA Kulüpler Dünya Kupası maç özeti haberimizde...

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

Juventus Manchester City maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Juventus Manchester City özet bölümünde yer alan bilgilerden Juventus Manchester City geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Juventus Manchester City maç özeti ve golleri! (VİDEO) Juventus Manchester City geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

JUVENTUS MANCHESTER CİTY ÖZET

Juventus Manchester City maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Juventus Manchester City maçı 2-1'lik Manchester City üstünlüğüyle devam ediyor.

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Juventus Manchester City maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

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