Juventus Manchester City maç özeti ve golleri! (VİDEO) Juventus Manchester City geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇ ÖZETİ

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JUVENTUS MANCHESTER CİTY ÖZET

Juventus Manchester City maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Juventus Manchester City maçı 2-1'lik Manchester City üstünlüğüyle devam ediyor.

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Juventus Manchester City maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.