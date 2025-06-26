Juventus Manchester City CANLI nereden izlenir? Juventus Manchester City maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Juventus Manchester City canlı nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Juventus Manchester City maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

JUVENTUS MANCHESTER CİTY CANLI NEREDEN İZLENİR?

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JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Juventus Manchester City maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus Manchester City maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

JUVENTUS MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus Manchester City maçı Orlando'da, Camping World Stadyumu'nda oynanacak.