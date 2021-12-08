Juventus - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grupların son maçlarıyla devam ediyor. Hedefine ulaşmak isteyen Juventus ile Malmö bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Malmö maçı öncesi, Juventus - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şifresiz mi, maçın hakemi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında Juventus, Malmöile karşı karşıya geliyor. Juventus, Malmö ile kozlarını paylaşacak.Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Juventus - Malmö maçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.
Juventus - Malmö maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak.
Juventus - Malmö maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak
Juventus - Malmö maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Şampiyonlar Ligi günün programı :
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
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