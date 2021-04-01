Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar
İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Weston McKennie ve bazı takım arkadaşları koronavirüs kurallarını hiçe sayarak parti yaptı. Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur'un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu partiyi basan İtalyan güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.
Juventus'ta McKennie, Torino'daki villasında koronavirüs kurallarını delerek bir parti düzenledi. Siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcuları Dybala ve Arthur'un da aralarında bulunduğu 10 kişiye İtalyan güvenlik güçleri baskın yaptı ve koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası kesti.
İHBAR ÜZERİNE BASKIN
Güvenlik güçlerinin McKennie'nin villasına muhitten gelen ihbar üzerine gittiği ifade edildi. Siyah-beyazlı oyuncuların salgın döneminde bu şekilde kalabalık ev partisinde bir araya gelmesi, sosyal medya platformlarında da tartışma konusu oldu.