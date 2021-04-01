Juventus'lu futbolcuların partisine polis baskını! Koronavirüs kurallarını ihlalden para cezası aldılar

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Weston McKennie ve bazı takım arkadaşları koronavirüs kurallarını hiçe sayarak parti yaptı. Paulo Dybala ile Brezilyalı Arthur'un da nişanlılarıyla birlikte bulunduğu partiyi basan İtalyan güvenlik güçleri, koronavirüs tedbirlerini ihlalden futbolculara ceza kesti.