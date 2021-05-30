Juventus, Hakan Çalhanoğlu transferi için kolları sıvadı

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu için Juventus devrede. Torino ekibinin yeniden başına geçen Massimiliano Allegri, milli futbolcumuzun transfer edilmesi için talimatı verdi.