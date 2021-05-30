Juventus, Hakan Çalhanoğlu transferi için kolları sıvadı
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Juventus, Hakan Çalhanoğlu transferi için kolları sıvadı

Haberler.com - Haberler | Spor

Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu için Juventus devrede. Torino ekibinin yeniden başına geçen Massimiliano Allegri, milli futbolcumuzun transfer edilmesi için talimatı verdi.

Milan'la sözleşme yenileme görüşmelerinde mesafe alamayan Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrılıyor. Milli yıldız için Juventus harekete geçti. Bonservisi elinde olduğu için Hakan'ı fırsat transferi olarak gören siyah-beyazlıların kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

OYUN TARZINI BEĞENDİ

Calciomercato'da yer alan habere göre; iki yıl aradan sonra tekrar Juventus'un başına gelen Massimiliano Allegri, gelecek sezon da Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için yeşil ışık yaktı. Deneyimli teknik adam, Juventus yönetimine Hakan Çalhanoğlu'nun oyun tarzını beğendiğini bildirdi.

Juventus, Hakan Çalhanoğlu transferi için kolları sıvadı
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