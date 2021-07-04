Juventus, Gençlerbirliği'nin genç savunmacısı Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı

Juventus, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nde forma giyen Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı. İtalya'ya davet edilen 18 yaşındaki savunmacı bu şansı iyi değerlendirirse İtalyan devi ile sözleşme imzalayabilir.

Juventus, Merih Demiral'dan sonra bir Türk futbolcuyu daha gözüne kestirdi. Torino ekibi, Gençlerbirliği forması giyen Abdullah Şahindere'yi denemeye çağırdı.

REAL BETIS GÖZLEMCİLERİ DE TAKİP ETTİ

Ajansspor'un haberine göre; Juventus gözlemci ekibi, Şahindere'yi Genç Milli Takım maçlarında takip etti ve oyuncu hakkında rapor sundu. 18 yaşındaki futbolcuyu sene içerisinde Juventus dışında Real Betis gözlemcileri de takip etmişti. Abdullah Şahindere geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'nde bir kez A Takım maç kadrosunda yer aldı.