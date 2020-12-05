Juventus, derbide Torino'yu geriden gelerek 2-1 mağlup etti
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Juventus, derbide Torino'yu geriden gelerek 2-1 mağlup etti

05.12.2020 22:00 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:05
Juventus, derbide Torino'yu geriden gelerek 2-1 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Juventus evinde geriye düşmesine rağmen Torino'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı ve bu sezonki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

İtalya Serie A'nın 10. haftası müthiş bir derbiye sahne oldu. Torino derbisinde son 13 dakikaya geride giren Juventus, Torino'yu mağlup etmeyi başardı.

Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller 77. dakikada Weston McKennie ve 89. dakikada Bonucci'den geldi. Torino'da Nicolas Nkoulou'nun 9. dakikada attığı gol galibiyet için yeterli olmadı. Siyah beyazlılarda ikinci gol sonrası sahaya giren yedek kaleci yedek kulübesindeyken hakemden kırmızı kart gördü.

Ligde bu sezon henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Juventus, puanını 20'ye çıkardı. Düşme hattında bulunan deplasman ekibi ise bu mağlubiyetle 6 puanda kaldı.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus deplasmanda Genoa ile karşılaşacakken, Torino ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.

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