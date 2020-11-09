Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor
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Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor

09.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:04

Juventus'un süperstar Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. Diario Sport'un haberine göre, Torino ekibi, sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor.

Juventus, Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yu sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala göndererek mali açıdan rahatlamak istiyor.

Dünya futbolunun son 15 yılına damga vuran iki futbolcudan birisi olan Ronaldo, 2022 yazına kalmadan Torino'ya veda edebilir.

MALİ DENGE İÇİN GÖNDERİLEBİLİR

Sözleşmesi 2022 yılında sona erecek oyuncu ile gelecek yaz yollar ayrılarak, kulübün finansal dengelerinin sağlanması planlanıyor.

Juventus, Ronaldo'ya sahip olmaktan Ronaldo ise Juventus'ta olmaktan mutlu olduğunu defalarca gösterdi. 35 yaşındaki oyuncu da ayrılığa sıcak baktığı taktirde iki tarafın iyi ilişkilerine rağmen yollarını ayırması mümkün görünüyor.

Başta PSG olmak üzere birçok dünya devi, Ronaldo ismi söz konusu olduğunda devreye girmeye hazır durumda bulunuyor.

Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor
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