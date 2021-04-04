Juventus, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor

Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için Juventus harekete geçti. Milli Takım'da rakipler için adeta duvar olan Merih Demiral-Çağlar Söyüncü ikilisi şimdi de siyah-beyazlılar için aynı görevi üstlenebilir. Torino ekibi başarılı savunmacı için 50 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor ancak miktar Leicester'i ikna etmek için yeterli değil. İngiliz ekibi, Çağlar için 70 milyon euro düzeyinde bir teklif bekliyor

İtalya Serie A'da şampiyonluk umutları iyiden iyiye biten ve Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden Juventus önümüzdeki sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen Torino ekibinde ilk hedef Çağlar Söyüncü.

JUVENTUS SAVUNMAYI GÜÇLENDİRECEK

Yeni bir takım inşa etmek isteyen patron Agnelli, takımı işlemeye savunma hattından başlayacak. Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin ilerleyen yaşlarından dolayı iki ismi de rotasyon oyuncusu olarak planlayan Agnelli, savunma hattına bir takviye yapmak istiyor.

LEICESTER'I İKNA ETMEK KOLAY DEĞİL

Merih Demiral ve Matthijs de Ligt ikilisinin yanına flaş bir stoper hamlesi yapmak isteyen Juventus, Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Önümüzdeki sezona 200 milyon euroya dayanan transfer bütçesi ile girecek olan Juventus, Çağlar Söyüncü transferi için 50 milyon euroluk bir bütçe ayırdı ancak bu bütçe Leicester'ı ikna etmek için yeterli değil.

ÇAĞLAR'IN BONSERVİSİ 70 MİLYON EURO

Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedelini 70 milyon euro olarak belirleyen Leicester City, EURO 2020'nin sona ermesini beklemeden milli futbolcunun satışını yapmak istemiyor.