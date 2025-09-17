Juventus Borussia Dortmund maç özeti ve golleri! (VİDEO) Juventus Borussia Dortmund geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Juventus Borussia Dortmund maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Borussia Dortmund maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Juventus Borussia Dortmund maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ

Juventus Borussia Dortmund maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Juventus Borussia Dortmund özet bölümünde yer alan bilgilerden Juventus Borussia Dortmund geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND ÖZET

Juventus Borussia Dortmund maç özetini maçın ardından Tabii Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Juventus Borussia Dortmund maçı 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Juventus Borussia Dortmund maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.