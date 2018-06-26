Juventus, Bayern Münih'in Yıldızı Thiago Alcantara'ya Göz Dikti

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Thiago Alcantara, rotasyon oyuncusu olmak istemediği gerkeçesi ile takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan İtalya doğumlu İspanyol yıldız için en güçlü aday Juventus olduğu dile getiriliyor.

THIAGO İÇİN BARCELONA VE REAL MADRID DE GİRİŞİMDE BULUNABİLİR



Siyah-beyazlı kulübün yetkilileri, Miralem Pjanic'i transferde kullanabileceklerini belirtirken, Thiago için Barcelona ve Real Madrid'in de girişimlerde bulunabileceği konuşuluyor.

27 yaşındaki yıldız orta saha bu sezon Bayern Münih forması ile çıktığı 32 karşılaşmada 7 gol 4 asistlik performans gösterdi.