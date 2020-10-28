Juventus - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Juventus - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
28.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:49
UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Juventus - Barcelona arasındadır. Peki Juventus - Barcelona kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Juventus - Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Juventus - Barcelona maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?
JUVENTUS - BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.
JUVENTUS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Juventus - Barcelona maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.
JUVENTUS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Maçı Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz.
JUVENTUS - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Juventus Stadyumu, Torino'da oynanacak.