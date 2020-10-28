Juventus - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Juventus - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
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Juventus - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Juventus - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

28.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:49
Juventus - Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Juventus - Barcelona maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Juventus - Barcelona arasındadır. Peki Juventus - Barcelona kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Juventus - Barcelona karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Juventus - Barcelona maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Juventus - Barcelona maçı 28 Ekim Çarşamba 23:00'da başlayacak.

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Juventus Stadyumu, Torino'da oynanacak.

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