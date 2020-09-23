Juventus, Alvaro Morata'yı kiraladı
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Juventus, Alvaro Morata'yı kiraladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Juventus, Alvaro Morata'yı kiraladı
23.09.2020 01:33 | Son Güncelleme: 23.09.2020 01:33

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, İspanyol golcü Alvaro Morata'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Juventus kulübünden "Daha fazla Morata, daha fazla anı, daha fazla zafer" başlığıyla yapılan duyuruda, 27 yaşındaki golcünün İspanya'nın Birinci Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'den 10 milyon avro karşılığında kiralandığı belirtildi.

İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre, Juventus, 2021-2022 sezonu için isterse 10 milyon avro daha ödeyerek oyuncuyu bir yıl daha kiralayabilecek ya da 45 milyon avro daha ödeyerek oyuncunun bonservisini satın alabilecek.

Böylece İspanyol golcü 4 sezon aradan sonra yeniden siyah-beyazlı formayı giyecek. Juventus da buna atıfla kulüp açıklamasında, "Eve dönmekten daha güzel bir şey yok" ifadesine yer verdi.

Morata, 2014 ile 2016 arasında iki sezon boyunca giydiği Juventus formasıyla 93 maçta 27 kez gol sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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