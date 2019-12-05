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Juventus'a Khedira şoku!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Alman futbolcusu Sami Khedira'nın sol dizinden ameliyat edildiğini ve 3 ay boyunca forma giyemeyeceğini açıkladı.

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:55
Juventus'a Khedira şoku!

ekiplerinden , Alman futbolcusu 'nın sol dizinden ameliyat edildiğini ve 3 ay boyunca forma giyemeyeceğini açıkladı.


Juventus'ta sakatlık şoku yaşanıyor. İtalyan temsilcisinde Sami Khedira'nın uzun süre oynayamayacağı aktarıldı. Torino ekibinin yaptığı açıklamada 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat geçirdiği belirtilirken, başarılı oyuncunun 3 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Khedira, nisan ayında sağ dizinden de bir ameliyat geçirerek, 2 buçuk ay forma giyememişti.


Deneyimli futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı forma ile görev aldığı 9 müsabakada 1 kez gole katkı veren isim oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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