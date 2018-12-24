Justinianus Köprüsü Yanındaki Yapılar Gün Yüzüne Çıkıyor

ÖMER FARUK CEBECİ - Sakarya'nın Serdivan ilçesinden geçen nehrin eski yatağı üzerine Roma döneminde kurulan, savaş, ticaret ve hac yolu olarak kullanılan Justinianus Köprüsü'nde devam eden kazı çalışmalarıyla bölgenin tarihi gün yüzüne çıkarılıyor.

İstanbul'daki Ayasofya ile aynı dönemde, Bizans İmparatoru 2. Justinianus tarafından inşa ettirilen köprü, yapımının üzerinden asırlar geçmesine rağmen ilk günkü ihtişamını koruyor.



UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan, Serdivan ilçesi Beşköprü mevkisinde tarihe tanıklığını devam ettiren köprü, erken Bizans döneminin Anadolu'daki görkemli anıtsal yapıları arasında sayılıyor.

Yaptırıldığı M.S. 558-560 yıllarından bu yana ayakta kalmayı başaran taş köprü, 365 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 12 kemerden oluşuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce 1995 yılında onarım gördükten sonra taşıt trafiğine kapatılan köprünün kenarlarında bulunan tarihi yapı kalıntılarıyla ilgili kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarıyla tarihi köprünün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınması bekleniyor.

"Önemli bir eser"

AA muhabirine açıklamada bulunan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Anadolu coğrafyasının kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Hititler'den, Frigler'den, Roma'dan, Bizans'dan, Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan izler taşıyan Anadolu'nun önemine değinen Nayir, şöyle devam etti:

"Bu eser de Bizans dönemine ait. Bizans'ın da en şatafatlı dönemi saydığımız İmparator 2. Justinianus dönemine ait bir eser. Tarihçilerimizin kayıtlarına gören M.S. 558 yılında yapıldığı, yapımının da 4 yıl sürdüğü tahmin ediliyor. Önemli bir eser. Aynı dönem içerisinde İstanbul'daki Ayasofya da yapılmış. Nasıl Ayasofya İstanbulumuza bir kıymet katmışsa, Justinianus Köprüsü de Sakaryamıza bir kıymet katıyor. Burada yaşanmışlıkları bize anlatıyor. Dolayısıyla bizler bu yapılarla şehrimizin kıymetlendiğine inanıyoruz."

"Çalışmalar tamamlandığında daha güzel bir yapıya kavuşacak"

Devam eden kazı çalışmalarıyla köprünün bitişiğinde olan sarnıç, hamam gibi kısımların da ortaya çıktığını aktaran Nayir, bunların kentin zenginliği olarak tanıtımında önemli bir yer alacağını kaydetti.

Tarihi köprünün UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer aldığını anımsatan Vali Nayir, "Bu da önemli bir hadise. UNESCO, her eseri bu listeye almaya değer bulmuyor. Bizim hazırlayıp gönderdiğimiz dosyalar incelendikten sonra buranın da listeye alınmasına karar verilmiş. Bu listede olmak, tanıtım için önemli bir avantaj, aynı zamanda uluslararası kaynakların kullanılması açısından da fırsatlar oluşturuyor. Biz ilimizin bir zenginliği olarak bu köprüyü de kıymetli buluyoruz. İnşallah bu çalışmalar tamamlandığında daha da güzel bir yapıya kavuşmuş olacak." diye konuştu.

Köprünün etrafındaki yapıların tespitinin önceden yapıldığını dile getiren Nayir, etrafının boşaltılarak daha özgün haliyle gelen misafirlere gösterilecek şekle getirilmeye çalışıldığını belirtti.

Nayir, kazı çalışmalarının tamamlanmasını merakla beklediklerini ifade ederek, "Köprümüzün alt kısmında bir sarnıç var, yanında da o sudan istifadeyle kullanılacak bir hamam yapısı var. Belki sürpriz olarak devam eden kazı çalışmaları sırasında farklı şeyler çıkabilecektir." dedi.

Kaynak: AA