Jürgen Klopp'un korona virüs testi pozitif çıktı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Klopp yarın oynanacak Chelsea maçında yer alamayacak.

Premier Lig'de yarın Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak olan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, korona virüs testi pozitif çıkan Klopp'un yerine Chelsea karşılaşmasında takımın başında Yardımcı Antrenör Pepijn Lijnders'in olacağı aktarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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