Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor

14.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:44

Liverpool'un ligde oynayacağı Wolverhampton maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Jürgen Klopp, devre arasında transfer edilen milli futbolcu Ozan Kabak'ın adaptasyonu ile takıma olan katkısıyla ilgili herhangi bir problem görmediğini ve performansından memnun olduğunu söyleyerek eleştirilere tepki gösterdi.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın performansı ve takıma katkısı ile ilgili konuştu.

Klopp, Ozan Kabak'ın çok yetenekli olduğunu ancak takımdan tüm defansif sorunları çözebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Alman menajer açıklamasında, "Ozan oynadığı ilk andan beri hep iyi oynuyor. Şu ana kadar en iyi performansını gösterdi mi, muhtemelen hayır. Uyum sağlamaya devam ediyor, ondan çok memnunum. Herkes onun sadece 20 yaşında olduğunu biliyordu, inanılmaz bir yeteneği var" sözlerini kullandı.

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor

"UYUM SAĞLAMASI ZAMAN ALABİLİR, BU NORMAL"

Ozan'ın Liverpool kadrosunda gelir gelmez direkt 11'de oynamak zorunda kalmanın zorluklarını yaşadığını belirten Klopp, "Van Dijk'ın yokluğunda 20 yaşında bir çocuk getiriyoruz ve herkes tüm sorunların bir saniyede çözülmesini istiyor. Bir yere uyum sağlamaya çalıştığınızda kendiniz olamazsınız. Uyum sağlamak ve kendiniz olmak ikisi bir arada biraz zaman alabilir, bu çok normal" diye konuştu.

Ozan Kabak Liverpool formasıyla bugüne kadar 4 Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında boy gösterdi.

Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Halis Özkahya Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Jürgen Klopp'tan Ozan Kabak'a övgü, eleştirilere tepki: Tüm sorunlar 1 saniyede çözülsün isteniyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 17:46:14. #1.15#
title