- Julio Ribas: "Türkiye bizden üstündü"

İSTANBUL - Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye'nin çok haklı bir galibiyet aldığını belirterek, "Türkiye bizden üstündü" dedi.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık deplasmanda Türkiye'ye 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye'yi aldıkları galibiyet için tebrik ederek, "Çok haklı galibiyet aldılar, bizden üstünlerdi. Kafamda kırmızı kart pozisyonu soru işareti olarak kaldı. Direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum benim gördüğüm açıdan. Bu yanlış anlaşılmasın, bizden daha iyilerdi. Bu durum skoru nasıl değiştirebilirdi bilemiyorum. Türkiye'yi performansı açısından tebrik ediyorum" diye konuştu.