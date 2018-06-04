Hoffenheim Hocası Nagelsmann, Real Madrid'i Reddetti

Real Madrid, Zinedine Zidane'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Madrid ekibinin son olarak Hoffeheim'ı çalıştıran Julian Nagelsmann'ın kapısını çaldığı ve teklif götürdüğü iddia edildi.

BAYERN MÜNİH'İ DE REDDETMİŞTİ

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Nagelsmann, Real Madrid'in yaptığı teklifi reddetti ve Hoffenheim'dan ayrılmayı düşünmediğini iletti. Hoffenheim ile 2021'e dek sözleşmesi buluann 30 yaşındaki teknik adam daha önce de Bayern Münih'in teklifine olumsuz yanıt vermişti.

Nagelsmann'ın çalıştırdığı Hoffenheim, 55 puan toplayarak sezonu 3. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi biletini aldı.