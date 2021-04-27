Julian Nagelsmann, Bayern Münih'in başına geçiyor
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Julian Nagelsmann, Bayern Münih'in başına geçiyor

Julian Nagelsmann, Bayern Münih'in başına geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

RB Leipzig, Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın gelecek sezondan itibaren Bayern Münih'in başına geçeceğini açıkladı.

RB Leipzig, Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın gelecek sezondan itibaren Bayern Münih'in başına geçeceğini açıkladı.

Almanya Bundesliga'da bir kez daha şampiyonluğa yakın olan Bayern Münih'in yeni teknik direktörü de belli oldu. Münih'in ardından ligde ikinci sırada yer alan RB Leipzig, 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın sezon sonu takımdan ayrılacağını ve 1 Temmuz 2021 itibarıyla Bayern Münih'in başına geçeceğini duyurdu.

2016 yılında henüz 30 yaşına gelmeden Hoffenheim'da göreve başlayan Nagelsmann, 2019'un Temmuz'unda da Leipzig ile anlaşmıştı. RB Leipzig'in, genç çalıştırıcı için Bayern Münih'ten 25 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği ve bu miktarın da Nagelsmann'ın sözleşmesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Ayrıca Nagelsmann'lı Leipzig, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'le aynı grupta yer almış, rakibini 2-0 ve 4-3'lük skorlarla mağlup etmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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