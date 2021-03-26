Judoda Tiflis Grand Slam müsabakaları başladı

Judoda Tiflis Grand Slam müsabakaları, Gürcistan'da başladı.

Judoda Tiflis Grand Slam müsabakaları, Gürcistan'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota hakkı kazandıran turnuvanın ilk gününde, 4 Türk sporcu tatamiye çıktı.

Erkekler 60 kiloda Emirhan Karahan, ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda ABD'li Adonis Diaz'ı waza-ari puanıyla yenerek bir üst tura yükselen Emirhan, bu turda Ukraynalı Oleh Veredyba'ya yenildi.

Kadınlar 48 kiloda Ebru Şahin ilk maçında Belçikalı Anne Sophie Jura'yı altın skorda ippon ile yendi, ikinci turda Sloven Marusa Stangar'a mağlup oldu.

Bu sıkletteki diğer milli sporcu Gül Kader Şentürk ilk turda Azerbaycanlı Leyla Aliyeva'ya altın skorda kaybetti.

52 kiloda ise İrem Korkmaz ilk turu bay geçerken, ikinci maçında Rus Anastasia Polikarpova'ya yenildi.

Tiflis Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde yarın kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Şeyma Özerler müsabakaya çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak